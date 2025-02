Marc Degryse haalt uit naar Referee Department na tumultueuze week en reikt hen ook oplossing aan

Analist Marc Degryse heeft zich opnieuw fel uitgesproken over de controversiële VAR-beslissingen van de afgelopen week. Volgens hem gaat het te vaak over de scheidsrechters en te weinig over het spel zelf. "Ik ben het moe", stelt hij.

Degryse verwees naar de kritiek van Jonas De Roeck na de uitsluiting van Odoi. “De Roeck noemde het ‘bizar’ en wilde de audiotapes horen", aldus de analist in HLN. “Het referee department reageerde dat alles normaal was, maar viseerde de houding van Antwerp. Twee dagen later stond Besnik Hasi te briesen na KV Mechelen-AA Gent, en hij had overschot van gelijk.”

Vooral de VAR-beslissing bij het afgekeurde doelpunt van Gambor lag zwaar op de maag. “Ze deden er tien minuten over om een volledig uit de lucht gegrepen lijn te trekken", zegt Degryse. “Iedereen zag dat het buitenspel was. KV Mechelen werd twee punten gestolen, en in de degradatiestrijd kan dat erg duur blijken.”

Ook andere controversiële momenten konden op zijn kritiek rekenen. “Chris Coleman vond de rode kaart voor Verlinden onterecht, en ik ook", stelt Degryse. “Geel was voldoende geweest. Coleman zei dat refs het spel moeten leren lezen, en daar ben ik het volmondig mee eens. De penalty die Racing Genk kreeg tegen Cercle vond ik óók geen strafschop. Er was geen enkele reden voor de VAR om tussenbeide te komen.”

Volgens Degryse grijpt de VAR te vaak in zonder dat het echt nodig is. “De VAR speelt te veel politie-agent", vindt hij. “Ze verstoppen zich telkens achter ‘Ja maar, er is contact.’ Maar dat is niet genoeg. Het gebeurt in heel Europa. Ook in de derby tussen Atlético en Real Madrid werd een onterechte penalty gefloten vanwege ‘contact’.”

De oplossing? Volgens Degryse moet de VAR beter inschatten of een fout intens genoeg is. “Steeds naar ‘contact’ verwijzen is een makkelijkheidsoplossing", besluit hij. “Refs en VAR moeten het spel kunnen lezen en begrijpen wanneer een actie echt een overtreding is.”