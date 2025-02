Geplaagde Besnik Hasi rekent op boost nu KV Mechelen na tien speeldagen weer kan juichen: "Vaak zo'n wedstrijden verloren"

Besnik Hasi was de laatste maanden een geplaagde coach en dit nadat hij met KV Mechelen vorig seizoen zo'n knap parcours had afgelegd. Nu de reeks van tien speeldagen zonder winst ten einde is, moet dit wel de mentale opkikker zijn waar KV nood aan had.

Hasi begon met een nuchtere analyse na de levensbelangrijke overwinning in het Dudenpark. "De eerste helft was voor ons, de tweede Union. We stonden goed in blok en vonden de momenten om de ruimtes te benutten. Zo scoren we ook ons doelpunt. Na de pauze kwam Union al opzetten van in de eerste seconde. El Hadj had een niet te missen kans. In het verleden hebben we vaak zo'n wedstrijden verloren."

Deze keer draaide het dus anders uit. "Vandaag hebben we het uitstekend gedaan als ploeg. Ik ben heel blij voor de ploeg dat we de punten konden pakken. Vorige week domineerden en controleerden we nog een deel van de tweede helft, waarna we de tegenstander toch lieten terugkomen. Ik vond onze invallers toen niet scherp genoeg."

Zelfs haast vergeten KVM-speler zet zich volop in

Dat was ditmaal een heel ander verhaal. "Als je ziet wat onze invallers nu toonden, met zelfs een Julien Ngoy die soms zelfs niet in de kern zat maar er toch zijn hele lijf voor smijt. We beslisten op een bepaald moment om te gaan verdedigen, want we voetbalden toch niet meer. Daarom heb ik Rob Schoofs en Nikola Storm eruit gehaald en jongens in de plaats gezet die de ruimtes wel nog konden belopen."

Hasi beseft ook wel dat puntenverlies gekund had. "Maar we hebben al in veel matchen meer verdiend. Ik hoop dat de spelers nu een boost gekregen hebben. Het is moeilijk om te zeggen dat de ploeg beter aan het worden is als je altijd verliest." Dat was de laatste weken het relaas van de Albanees en dat krijgt nu meer geloofwaardigheid. "Het leefde wel in de groep dat we het weer beter aan het doen zijn."

Foulon vervoegt lijstje teruggekeerde spelers

KVM staat ook steeds meer compleet naarmate het einde van de competitie nadert. "Een opsteker is ook de uit blessure teruggekeerde spelers. Storm, Foulon en Antonio zijn nog niet in topvorm, maar zijn zeer belangrijk voor ons en geven ons extra kwaliteit. Ook een pluim voor onze verdediging, die het van bij de aftrap moest doen tegen drie spitsen van Union."