Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

Anderlecht staat op het punt zich te versterken met Moussa Diarra, een linkspoot van Deportivo Alavés. De 25-jarige Malinese centrale verdediger is nadrukkelijk in beeld bij paars-wit als concurrent van Lucas Hey.

Diarra’s linksvoetigheid valt meteen op. Na maanden met vooral rechtspoten in het centrum zoekt Anderlecht meer balans in de opbouw. Dat maakt hem automatisch een interessante optie tegenover spelers als Hey, die voornamelijk rechtsvoetig is.

Ondanks dat Diarra amper drie matchen heeft gespeeld dit seizoen zou hij topfit zijn. Voor een verdediger is matchritme trouwens minder belangrijk dan voor een aanvaller.

Hasi twijfelt aan Lucas Hey, maar had geen alternatieven

Bij Lucas Hey heerst bovendien lichte twijfel bij Besnik Hasi en ook bij de sportieve leiding. De Deense verdediger is wel kopbalsterk en verdedigend betrouwbaar, maar voetballend brengt hij volgens de coach te weinig voor het spel dat Anderlecht wil spelen van achteruit.

Diarra combineert fysieke kracht met meer rust aan de bal. Hij is eveneens sterk in de lucht, maar kan ook makkelijker inschuiven en de eerste pass verzorgen. Dat profiel sluit beter aan bij de eisen die Hasi stelt aan zijn centrale verdedigers.

Marco Kana naar zijn 'betere' positie schuiven

Door het gebrek aan een linkspoot moet Marco Kana momenteel links in het centrum spelen omdat hij tweevoetig is. Toch komt Kana beter tot zijn recht rechts centraal, waar hij meer vrijheid heeft in de duels en in de opbouw.



Met Diarra zou Anderlecht die puzzel kunnen oplossen. Hij kan links centraal spelen, Hey onder druk zetten en Kana weer naar zijn favoriete positie brengen. De komst van de Malinees zou zo niet alleen extra concurrentie, maar ook meer evenwicht brengen in de defensie van paars-wit.