Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht staat op het punt zich te versterken met Moussa Diarra, een linkspoot van Deportivo Alavés. De 25-jarige Malinese centrale verdediger is nadrukkelijk in beeld bij paars-wit als concurrent van Lucas Hey.

Diarra’s linksvoetigheid valt meteen op. Na maanden met vooral rechtspoten in het centrum zoekt Anderlecht meer balans in de opbouw. Dat maakt hem automatisch een interessante optie tegenover spelers als Hey, die voornamelijk rechtsvoetig is.

Ondanks dat Diarra amper drie matchen heeft gespeeld dit seizoen zou hij topfit zijn. Voor een verdediger is matchritme trouwens minder belangrijk dan voor een aanvaller. 

Hasi twijfelt aan Lucas Hey, maar had geen alternatieven

Bij Lucas Hey heerst bovendien lichte twijfel bij Besnik Hasi en ook bij de sportieve leiding. De Deense verdediger is wel kopbalsterk en verdedigend betrouwbaar, maar voetballend brengt hij volgens de coach te weinig voor het spel dat Anderlecht wil spelen van achteruit.

Diarra combineert fysieke kracht met meer rust aan de bal. Hij is eveneens sterk in de lucht, maar kan ook makkelijker inschuiven en de eerste pass verzorgen. Dat profiel sluit beter aan bij de eisen die Hasi stelt aan zijn centrale verdedigers.

Marco Kana naar zijn 'betere' positie schuiven

Door het gebrek aan een linkspoot moet Marco Kana momenteel links in het centrum spelen omdat hij tweevoetig is. Toch komt Kana beter tot zijn recht rechts centraal, waar hij meer vrijheid heeft in de duels en in de opbouw.

Lees ook... 'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

Met Diarra zou Anderlecht die puzzel kunnen oplossen. Hij kan links centraal spelen, Hey onder druk zetten en Kana weer naar zijn favoriete positie brengen. De komst van de Malinees zou zo niet alleen extra concurrentie, maar ook meer evenwicht brengen in de defensie van paars-wit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Alaves
Moussa Diarra

Meer nieuws

'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

13:30
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

19:00
Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

19:20
DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

18:50
OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

19:00
OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

15:01
7
In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

18:20
Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

18:10
OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi

OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi

18:00
Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille

Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille

17:40
Ex-speler Cercle en Lierse wil met Club NXT knallen tegen Kortrijk: "Instituut als Club Brugge"

Ex-speler Cercle en Lierse wil met Club NXT knallen tegen Kortrijk: "Instituut als Club Brugge"

17:10
Union-coach David Hubert wil nog wat kwijt over Charles De Ketelaere

Union-coach David Hubert wil nog wat kwijt over Charles De Ketelaere

17:20
Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels'

Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels'

17:00
13
Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom

Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom

16:30
Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

12:00
Mignolet of Jackers tegen Marseille? Ivan Leko spreekt zich erover uit en komt met nieuws over Tzolis

Mignolet of Jackers tegen Marseille? Ivan Leko spreekt zich erover uit en komt met nieuws over Tzolis

16:00
Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Reactie

Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6?

14:10
2
Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

14:20
Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

15:45
Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

15:30
Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

14:30
8
18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

14:40
2
Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

14:03
25
Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

13:15
1
"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

09:00
18
KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

12:40
5
Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

13:00
Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

12:20
Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

07:00
3
Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

11:40
2
Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

11:20
15
Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

08:20
3
Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

11:00
4
Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

10:00
6
Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

10:30
20
🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Stalle Stalle over Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie Snoek Snoek over Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld JaKu JaKu over Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen' The Purple Knight The Purple Knight over Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar Andreas2962 Andreas2962 over Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet? Blackadder Blackadder over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" poestexas poestexas over OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved