Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen
Foto: © photonews

Het is nu enkel nog wachten op de handtekeningen. Zowel inkomend als uitgaand is er nieuws te rapen uit Mechelen. Het staat al een tijdje in de pijplijn en de akkoorden zijn nu ook helemaal gesloten, zo klinkt het her en der.

Lion Lauberbach staat dichtbij een overstap van KV Mechelen naar het Italiaanse Venezia. Er is inmiddels op clubniveau een akkoord van 2 tot 2,5 miljoen euro en ook op persoonlijk niveau is er volgens Italiaanse bronnen een akkoord. 

Lauberbach out, Boersma in bij Mechelen

Ook de opvolger is ondertussen echter al gevonden en zal snel voorgesteld kunnen worden. Die hebben ze in Nederland gaan halen en meer bepaald bij De Graafschap in de Nederlandse tweede klasse, de Keukenkampioen Divisie.

De Kakkers hebben namelijk hun oog laten vallen op Bouke Boersma, een 20-jarige centrumspits. De jonge Nederlander heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van 450.000 euro en is daarmee een haalbare en betaalbare aanwinst voor KV Mechelen, ook al maakte hij dit seizoen al heel wat indruk.

KV Mechelen-target Bouke Boersma maakt indruk bij De Graafschap

In 21 wedstrijden voor De Graafschap was hij al goed voor twaalf doelpunten en twee assists. KV Mechelen was niet de enige ploeg die geïnteresseerd was, maar lijkt het nu dus wel te gaan halen om hem in huis te halen.

De jeugdspeler van Vitesse Arnhem zou zo'n miljoen euro moeten kosten. Volgens Voetbal International is er voor die prijs een deal gevonden tussen De Graafschap en KV Mechelen. De komende uren of dagen mogen officiële berichten verwacht worden.

