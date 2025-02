"Stop deze waanzin": reacties niet mals na wat er allemaal gebeurt in KAA Gent-Beerschot

De scheidsrechters liggen de laatste weken al stevig onder vuur. Na het duel tussen KAA Gent en Beerschot van daarstraks is dat nog heel wat erger geworden.

KAA Gent kreeg twee strafschoppen toegekend. Twee keer zette Dante Vanzeir die feilloos om, waardoor de Buffalo’s alsnog de zege pakten.

Tot overmaat van ramp verloor Beerschot in het slot ook nog eens Antoine Colassin met een goedkope rode kaart. Op sociale media gonsde het dan ook van de kritiek op de scheidsrechters.

“Stop deze waanzin”, klonk het onder andere. “Dit is nooit rood. Waar hebben wij de laatste weken naar zitten kijken?”

Je kan heel wat reacties lezen in de posts op sociale media hieronder lezen.

Beerschot zijnde moet je u hier toch bekocht voelen. Toch een sterke match van een team in uiterste nood, in een moeilijke away. Krijg je twee penals tegen na VAR interventie. Maar komt de VAR niet tussen na een zeer onnodige actie van Brown in de eerste helft 🤔 #GNTBEE