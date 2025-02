Twee spelers afwezig op training bij KRC Genk: raakt sterkhouder klaar voor clash met KAA Gent?

KRC Genk neemt het dit weekend op tegen KAA Gent in de Jupiler Pro League. Matte Smets kan normaal gezien spelen.

KRC Genk wil zijn reeks dit weekend verderzetten tegen KAA Gent. Geen gemakkelijke opdracht: de Buffalo's strijden nog om een ticket voor de Champions' Play-offs en wonnen vorig weekend van Beerschot.

De Limburgers wonnen op hun beurt van Standard, maar kwamen daar niet zonder kleerscheuren uit. Matte Smets moest op krukken naar het ziekenhuis na een tackle van Alexandropoulos.

Nadien bleek dat de centrale verdediger geen breuken had opgelopen. Woensdag trainde Genk wel nog steeds zonder Smets. Het Belang van Limburg meldt dat hij donderdag of vrijdag weer bij de groep zal zitten.

Normaal gezien zal de Rode Duivel dus klaar zijn voor de komst van KAA Gent. Ook Yira Sor was er nog niet bij op training, al zal hij vanaf donderdag ook weer aanpikken bij de groep.

Sor is al maandenlang geblesseerd, maar maakt zich klaar voor zijn comeback. In Genk zouden ze hopen om hem tegen het einde van de reguliere competitie in de selectie te zien, waardoor hij tijdens de Play-offs volledig inzetbaar zou moeten zijn.