🎥 De volgende emotionele uitbarsting van Hasi: KV Mechelen-trainer in clinch met supporter maar heeft er een uitleg voor

De degradatiestress doet Besnik Hasi geen goed. De KV Mechelen-trainer heeft dit seizoen al enkele emotionele uitbarstingen achter de rug. Dat was dan vaak gericht aan het adres van een eigen speler. Deze keer zat het er bovenarms op met een supporter.

KV Mechelen stond 65 minuten lang op voorsprong tegen Sint-Truiden en leek op weg naar een gouden driepunter. In de extra tijd incasseerde de thuisploeg een gelijkmaker. Dat zorgde uiteraard voor immense ontgoocheling langs Mechelse zijde. De supporters lieten dan ook horen dat ze 'bloed, zweet en tranen' willen zien.

Na het laatste fluitsignaal deed zich nog een opvallend moment voor aan de Mechelse bank. In de tribune boven de dug-outs liet ook een supporter zijn mening gelden. Dat was niet naar de zin van Besnik Hasi. Op beelden is duidelijk te zien hoe de Albanees de lengte van de hele dug-out afstapte om de supporter in kwestie allerlei dingen toe te roepen.

KVM-spelers proberen Hasi in te tomen

Voornamelijk speler Rafik Belghali en een suppoost van KV Mechelen moesten Hasi tot twee keer toe tot bedaren brengen. In iets mindere mate deed ook Rob Schoofs een poging om de rust te doen wederkeren. Naar verluidt zou de supporter de vervangingen van Besnik Hasi bekritiseerd hebben. Op de persbabbel claimde Hasi dat hij het vooral ervaarde als kritiek op zijn spelersgroep.

😳 | Besnik Hasi moest na de match gekalmeerd worden door zijn eigen spelers. 🗣️❌ #KVMSTV pic.twitter.com/nMZnUqpzbM — DAZN België (@DAZN_BENL) February 21, 2025

"Voor mij is dit geen voorval", minimaliseert Hasi het incident. "Ik weet niet of er naar mij of naar mijn spelers geroepen werd, maar ik vind wel dat we de spelers moeten beschermen. Dit is niet het moment om iemand met de vinger te wijzen. We moeten verenigd blijven. We doen ons best om KV Mechelen te redden maar dat loopt niet altijd van een leien dakje."

Hasi toont begrip voor kritiek supporters

De trainer toont dus wel begrip voor de kritiek. "De supporters hebben gelijk, we doen het niet goed. Dat beseffen we ook. De supporters hebben gelijk dat ze kritisch zijn. We waren allemaal ontgoocheld."