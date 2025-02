Na Lauberbach, ook met Benito Raman: "Ik ben even hard voor hem geweest"

De voorbije weken was veel te doen over een uithaal van Besnik Hasi bij KV Mechelen. Hij ging volledig door in de pers over zijn spits.

Besnik Hasi viel dit seizoen even uit zijn rol tegen Lion Lauberbach. Hij haalde de aanvaller door het slijk omdat hij niet kon scoren, ook niet op trainer. Die plooien zijn ondertussen gladgestreken.

Maar ook de komst van Benito Raman verliep niet vlekkeloos, zo vertelt de trainer van KV Mechelen aan Gazet van Antwerpen.

“Het zijn twee verschillende spitsen. We weten nu hoe we Benito moeten bedienen. Hij heeft de kwaliteiten en had zelfs nog meer kunnen scoren”, vertelt Hasi aan de krant.

“Hij doet heel veel snelle meters en dat heeft impact op zijn spieren. Een aantal weken geleden hadden we nog wat kritiek op zijn fysiek, met moeilijke gesprekken tot gevolg. Ik ben even hard voor hem geweest”, is Hasi duidelijk.

Wat volgde was wat Malinwa nodig had. “Hij heeft doorgebeten en hij doet het uitstekend. Zo’n spits hadden we vorig jaar niet, toen moesten we het meer hebben van het collectief. Hij is een extra troef en moet zijn goede vorm nog even behouden voor ons.”