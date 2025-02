CEO van STVV komt met statement als ploeg zou degraderen naar Challenger Pro League

STVV staat voor belangrijke weken in de competitie. Felice Mazzu en co moeten de club uit de gevarenzone houden.

De situatie van STVV is moeilijk, maar bij de Kanaries bewaren ze alle kalmte. Met de komst van Lamkel Zé en Lapoussin heeft Felice Mazzu extra wapens in de strijd gekregen.

Over die twee spelers maken sommige supporters zich zorgen, op zo’n cruciale momenten. “Ik denk dat een Duitse trainer als Hollerbach of Fink er moeite mee zou hebben”, lacht CEO Takayuki Tateishi bij Het Belang van Limburg.

“Maar ik ben ervan overtuigd dat we met Felice Mazzu de juiste man in huis hebben om ze optimaal te laten renderen. Intussen zijn ze al enkele weken hier en is er nog geen vuiltje aan de lucht. Hopelijk blijft dat zo.”

Een andere zorg van de fans is een mogelijke degradatie. Een scenario waar rekening mee gehouden moet worden, maar wat met DMM als eigenaar van de ploeg in dat geval?

“Als je een club leidt, moet je altijd in scenario’s denken om te anticiperen op de toekomst. Ik kan alvast elke STVV-supporter geruststellen dat DMM hoe dan ook eigenaar blijft. Het is mijn taak om de financiële steun van onze partners in stand te blijven houden en dat in elk scenario.”