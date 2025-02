Keeperstrainer Guy Martens geeft het geheim prijs: waarom KRC Genk keer op keer topdoelmannen aflevert

KRC Genk staat bekend om zijn fantastische jeugdwerking, en meer specifiek die van de doelmannen. Hoeveel voormalige doelmannen van Genk lopen er wel niet rond in de JPL, of in Europese topcompetities? Keeperstrainer Guy Martens vertelt hoe dat komt.

Jonge doelmannen bij KRC Genk hebben een grote kans om het ver te schoppen. Ze blijven meestal niet lang in Limburg, maar hebben vrijwel altijd een mooie toekomst voor zich. Het grootste voorbeeld is natuurlijk Thibaut Courtois, die nog steeds als de beste doelman ter wereld kan gezien worden. Meer recent zijn er Mike Penders (verkocht aan Chelsea) en Maarten Vandevoordt (RB Leipzig). Keeperstrainer Guy Martens heeft er al veel zien passeren. Hij krijgt vaak de vraag hoe het komt dat er zoveel talenten uit het niets blijven komen bij Genk. "Het antwoord is simpel: ze komen helemaal niet uit het niets", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Er is niet alleen de kwaliteit van de opleiding of de prospectie. Belangrijk is ook dat wij de talenten heel jong doorschuiven naar de A-kern. We hadden al jongens die derde of vierde keeper werden vanaf hun 15-16 jaar", gaat hij verder. "We lieten hen zelfs per twee doorstromen: denk maar aan Bolat-Bailly en natuurlijk Courtois-Casteels, maar ook Coucke-Jackers, Vandevoordt-Leysen en nu Penders-Brughmans. Zo zetten die jongens heel snel stappen, trainen ze al enkele jaren met de grote mannen vooraleer ze moeten spelen. Alleen: je moet het durven, het ligt niet voor de hand", besluit Martens.