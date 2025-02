Middenvelder staat voor cruciaal duel met steekgenoot: "Daar is de switch gemaakt"

Zondagavond staat er voor Lierse een cruciaal duel op het programma tegen FC Luik. Bij winst kan de ploeg zich bijna definitief verzekeren van een ticket voor de nacompetitie.

Voor de 19-jarige Noah Mawete die afkomstig is uit Sclessin is dit een zeer bijzondere wedstrijd. De middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van SL16.

"We weten echt wel wat er op het spel staat. We tellen momenteel acht punten voorsprong op FC Luik. Mits een zege op Rocourt kunnen we een gigantische bonus verschaffen voor een plaats in de nacompetitie", concludeert Mawete in de Gazet van Antwerpen.

Lierse heeft de afgelopen weken een sterke vorm getoond, met vijf opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag en drie clean sheets in de laatste vier wedstrijden. Mawete is optimistisch, maar benadrukt dat het team zich vooral moet richten op hun spel, niet alleen op het resultaat.

"Sinds de komst van de nieuwe trainer zie je een ander Lierse. Er is tactisch wat bijgeschaafd. Maar de grote switch zit toch in het hoofd. De focus ligt nu op de wil om achterin foutloos te blijven", besluit Mawete.

Toekomst bij Standard of in Lier?

Wat de toekomst van Mawete betreft, is het momenteel onzeker. De jonge verdediger heeft nog geen contractverlenging bij Standard, maar heeft wel een overeenkomst tot het einde van dit seizoen bij Lierse.