"Velen begrijpen dat niet": Vader Talbi doet boekje open over werking bij nationale jeugdploegen

Chemsdine Talbi is één van de rijzende sterren bij Club Brugge. De kans is groot dat hij niet voor België, maar wel voor Marokko kiest.

De voorbije maanden groeide Chemsdine Talbi uit tot een vaste waarde bij Club Brugge. Tegen Atalanta in de Champions League scoorde hij afgelopen dinsdag twee keer.

Talbi speelde bij de jeugd voor de nationale elftallen van ons land, maar volgens Africafoot is de keuze ondertussen al gemaakt om voor Marokko uit te komen als international.

Vader Abdallah laat weten dat de definitieve keuze nog niet gemaakt is. “Het is moeilijk, maar velen begrijpen het niet”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. De situatie rond zijn kruisbandletsel zorgde al voor een eerste neiging naar Marokko.

Maar blijkbaar is er nog veel meer. “Je kiest niet tégen iets. Ik lees veel kranten, maar als ik dan de commentaren zie, tja. ‘België heeft hem alles gegeven’, klinkt het. Mijn vrouw is gewoon van Namen en ik woon hier al dertig jaar. Chems is diegene die België dingen geeft.”

Er ligt duidelijk nog iets op de lever van de familie Talbi. “Bij de U17 zorgde hij er mee voor dat België naar het EK ging, met een goal en een assist tegen Noorwegen. Op het EK zelf mocht hij dan amper spelen, terwijl hij op dat moment kapitein was bij de jeugd van Club. Vraiment triste”, zucht Abdallah.

Bondscoach Rudi Garcia zou gecharmeerd zijn door het spel van Talbi en ook Vincent Mannaert volgt de situatie op de voet op. “Vincent Mannaert is zeer bekwaam en intelligent. Hij kan België weer naar een hoger niveau tillen. Het contact met hem is goed, dus wie weet…”, besluit vader Talbi.