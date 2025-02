Het besef is ook bij Anderlecht doorgedrongen: "De titel? Er zijn gewoon betere ploegen"

Anderlecht slaagde er opnieuw niet in om te presteren tegen een ploeg uit de top drie. Ondanks de vele afwezigen werd zondag tegen Union opnieuw pijnlijk duidelijk dat de Mauves niet kunnen uitblinken in grote wedstrijden. Thorgan Hazard verwoordde na de match wat velen al langer denken.

De balans van Anderlecht tegen de topploegen – Genk, Club Brugge en Union – is ronduit zorgwekkend: amper één punt op achttien, behaald in de heenmatch op het veld van Union. Natuurlijk wogen de afwezigheden van zondag door, maar de problemen van paars-wit in topwedstrijden zijn niet nieuw.

"In de eerste helft ging het nog wel, al waren we zeker niet top... Maar dan kregen we weer een dreun met dat tegendoelpunt. We kregen nog een kans via Théo, maar na de 0-2 wisten we dat het moeilijk zou worden", erkende Hazard na de wedstrijd.

Play-offs beloven zware strijd te worden

"We kunnen niet echt zeggen dat we een sterke periode in de match hebben gehad", ging Hazard verder. "Hier en daar een kleine kans, maar zij waren efficiënt. Toch miste er meer dan enkel efficiëntie om aanspraak te maken op iets."

Volgens de middenvelder kan vermoeidheid geen excuus zijn: "Zij hadden hetzelfde programma, misschien zelfs zwaarder, want ze speelden donderdag nog 120 minuten."

Titel geen thema binnen de spelersgroep

Anderlecht moest het stellen zonder Stroeykens, Verschaeren, Dolberg, Edozie en Degreef, maar Hazard weigert zich daarachter te verschuilen. "Ja, we hebben veel geblesseerden, maar we moeten gewoon beter doen, ons werk doen", klonk het nuchter. "Er komen nog moeilijke wedstrijden aan voor het einde van de reguliere competitie, we moeten punten pakken."

En de titel? Daar wordt binnen de ploeg nauwelijks over gesproken. "Ik ga eerlijk zijn: we hebben het niet echt over de titel. Er zijn ploegen voor ons die beter gewapend zijn en gewoon beter spelen", gaf Hazard toe. "We proberen gewoon zo hoog mogelijk te eindigen."