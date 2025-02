Na alle problemen van de laatste tijd: Marc Coucke dient boze Anderlecht-fans duidelijk van antwoord en gaat in discussie

Anderlecht heeft het dit seizoen niet gemakkelijk. De band tussen club en supporters lijkt iedere week te verslechteren. Eigenaar Marc Coucke ging op sociale media in discussie met de fans.

Opvallend beeld tijdens de Brusselse derby: Killian Sardella gaf een zoveelste bal achteruit en kreeg een fluitconcert van het publiek. De Anderlecht-speler had er genoeg van en gebaarde naar de supporters dat ze moesten zwijgen.

Dan zijn er nog de problemen tussen club en fans, kijk naar het Europa League-duel van afgelopen week. Heel wat paars-witte fans kunnen er moeilijk mee om dat er in het thuisvak opvallend veel Turken zaten. Er volgden dan ook nog eens rellen in het stadion.

Er is veel onvrede bij de fans. De laatste tijd lijkt het bij Anderlecht bijna meer te gaan om zaken die zich naast het veld afspelen dan erop. Ook op sociale media laten supporters van zich horen.

Zo reageerde Marc Coucke op een post van iemand die erop wijst dat de band met de fans bijzonder slecht is, en dat er steeds supporters blijven afhaken. "Leve de fans, zij zijn de bestaansreden van de club. Volledig akkoord", begon hij.

"Maar er zijn wel ook grenzen die nooit mogen overschreden worden, en anders ons allen veel schade toebrengen (ook u: uitmatchen zonder uitfans, thuismatchen voor gesloten deuren, boetes die op beleid wegen etc). Als we RSCA naar de top willen terugbrengen, kan dat alleen samen, met wederzijds respect."

Toen een supporter begon over de vele Turkse supporters in de thuisvakken, kwam Coucke ook met een reactie. "Excuses daarvoor, is inderdaad onaanvaardbaar (zo moeilijk op te lossen tegen Turkse ploegen, maar we moeten er blijven naar streven)."