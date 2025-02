Sébastien Pocognoli bespreekt onrust rond Sofiane Boufal: "Dit mag niet meer gebeuren"

Opvallende scène tijdens de derby van Brussel. Sofiane Boufal werd van het veld gehaald door Sébastien Pocognoli en kon dat helemaal niet waarderen.

Het is niet iets wat je vaak ziet bij een speler van Union Saint-Gilloise, een club waar zeker sterke persoonlijkheden zijn maar waar iedereen zich vaak wegcijfert achter het collectief. Sofiane Boufal, die in de 61e minuut werd gewisseld, reageerde erg geïrriteerd en liet zijn woede de vrije loop.

Sébastien Pocognoli probeerde na de wedstrijd de situatie niet te minimaliseren, maar probeerde wel te sussen. "Ik begrijp het wel, ik ben zelf ook speler geweest en elke speler wil elke minuut spelen. Maar hij moet mij ook begrijpen. Hij wordt gewisseld omdat hij een verleden met veel blessures heeft", herinnert de coach van Union zich.

"Dat hij twee keer 60 minuten in vier dagen heeft kunnen spelen (tegen Ajax en nu zondag, red.), gezien waar hij vandaan komt, is al een prestatie op zich. En als hij speelt, is dat omdat we hem hebben ondersteund en gemanaged samen met de staf. We doen er alles aan zodat hij zijn beste niveau terugvindt", gaat Pocognoli verder.

"Ik denk dat hij daarvan doordrongen is en dat hij dat nu wel beseft. Voetbal draait om emoties, en als hij zo reageert, heeft hij zin, en dat is een goede zaak", relativeert Poco vervolgens. "We zullen er rustig over praten achteraf. Ik begrijp zijn reactie wel, maar dit mag niet meer gebeuren."

Sofiane Boufal heeft 20 wedstrijden gespeeld sinds zijn komst naar Union (3 assists), maar werd al twee keer geremd door spierblessures. Tegen Anderlecht begon hij de wedstrijd heel goed, met spectaculaire technische hoogstandjes, maar begon af te zwakken op het moment van zijn wissel.