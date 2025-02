Verhaeghe krijgt een serieuze veeg uit de pan: "Daarom blijft de landelijke waardering voor werk van Club Brugge-voorzitter uit"

Bart Verhaeghe is gespreksonderweg nummer één na het voetbalweekend. De voorzitter van Club Brugge viel uit zijn rol toen hij Lawrence Visser de levieten ging lezen. Ludo Vandewalle geeft hem nu zelf een veeg uit de pan.

Ga je me nu ook een kaart geven? Je moet niet zo onnozel doen

"Zijn onvrede is in de emotie nog te kaderen", geeft Ludo Vandewalle zijn mening. "Maar die onvrede hoeft niet uitgesproken te worden in de neutrale zone. Daar zijn andere kanalen voor."

De Chef Voetbal van Het Nieuwsblad neemt Bart Verhaeghe dan ook allesbehalve in bescherming. "Dit vooral geeft het imago van de Club Brugge-voorzitter een deuk. Daarnaast is het voer voor insinuaties."

"Verhaeghe is de hoofdverantwoordelijke voor het succes dat zijn club nu al ruim tien jaar aan het beleven is", gaat Vandenwalle verder. "Het zijn echter dergelijke acties waardoor de landelijke waardering voor zijn sterke werk uitblijft."

"Op zo'n momenten moet Verhaeghe de druk weghouden bij iedereen van Club Brugge", besluit Vandewalle. "Maar op deze manier bereikt hij het omgekeerde. Het is wellicht sterker dan Verhaeghes passionele zelf."