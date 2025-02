Commentaar bij Gent-fans voor optreden Vlaamse popster bij Gent-Club Brugge: "Had kabouter Plop geen tijd?"

Voor de wedstrijd KAA Gent-Club Brugge zal Vlaamse popster Camille een optreden geven, dat bevestigde Gent gisterenavond. Bij de fans van Gent zijn ze er alleszins niet zo een grote fan van, en dat lieten ze via sociale media maar al te graag weten.

KAA Gent heeft dit seizoen moeite met supporters naar het stadion te lokken, en een optreden van een bekende Vlaamse artiest proberen ze de Planet Group arena aanstaande zaterdag te vullen.

"Please zeg mij dat dit een grap is", "Wie?", "Om te bleiten" of "Net als Club komt worden onze supporters belachelijk gemaakt. Het zijn allemaal reacties onder de X-post die KAA Gent gisteren postte met de aankondiging dat Camille zou optreden voor hun thuiswedstrijd tegen Club Brugge.

"Beetje te ruig voor mij, had Kabouter plop geen tijd?", "Hoe krijg ik een stadion gevuld, poging 629", de reacties op X bleven maar komen. Maar er waren ook mensen die er het positieve van in zagen: "Dit vind ik echt top, mijn 7-jarige is nu kei jaloers en wilt mee gaan, meer van dat", aldus een positieve Gent-fan.

Leegmelken

Het is niet de eerste keer dat de Gent-fans hun ontevreden uiten over hun club via sociale media. Ook toen de match tegen Brugge een dag werd opgeschoven klonk er heel wat commentaar: "En de abonnees die nu niet kunnen gaan kunnen blijkbaar de pot op? Die zijn enkel goed om leeg te melken. Het zal de laatste keer geweest zijn...", schrijft een boze Gent-supporter.

Optreden van Camille of niet, de Buffalo's zullen zaterdag alle steun van hun supporters kunnen gebruiken in de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge. Het kan er in eigen huis een stap dichter bij een plekje in de Champions Playoffs zetten, al zal dat niet evident worden.