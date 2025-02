"Ik wil alle eersteklassers bij deze feliciteren": Hein Vanhaezebrouck komt met complimenten voor iedereen, en heeft daar een heel goede reden voor

Hain Vanhaezebrouck is momenteel geen coach meer, maar volgt het Belgisch voetbal nog wel van zeer dichtbij. Deze week kwam hij met complimenten... Voor alle JPL-clubs.

"Ik wil alle eersteklassers bij deze feliciteren", begon Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. Een opvallende uitspraak, want niet iedere 1A-ploeg doet het momenteel even goed. Maar het gaat niet alleen om resultaten.

Vanhaezebrouck is heel blij met het feit dat er dit seizoen maar weinig trainerswissels worden doorgevoerd. Slechts zes clubs vonden het nodig om een nieuwe coach aan te stellen doorheen het seizoen.

"Kortrijk weliswaar al twee keer, maar voor Belgische clubs is dat uitzonderlijk laag", gaat de ex-coach van onder meer KAA Gent en Anderlecht verder. "Een stuk minder dan vorige seizoenen. En het seizoen is gestart met zeven Belgische trainers, en twee halve Belgen: Leko en Hasi."

"En slechts één Belg is ontslagen: Wouter Vrancken. Met David Hubert, Felice Mazzu, de inmiddels weer ontslagen Yves Vanderhaeghe zijn er even zelfs drie Belgen bij gekomen", gaat hij verder.

"Plus een halve: Danijel Milicevic. Nu tellen we acht Belgische trainers en drie halve buitenlanders. Dat is een positieve evolutie." Maar waarom vindt Vanhaezebrouck het zo belangrijk dat er voldoende Belgische trainers actief zijn in de JPL?

"Blijkbaar bieden mensen van hier toch iets meer garanties, iets meer resultaten. Belgische coaches kennen de moeilijkheid van onze competitie beter, de media, verlangens van clubs en supporters. Er is meer standvastigheid met mensen van hier", besluit hij.