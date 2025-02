Anderlecht verliest gewaardeerd stafflid, die nog krasse uitspraak doet: "Club heeft meer personeel, maar Anderlecht is de top"

Gauthier Vanderloock, tot voor kort hoofd video-analyse bij Anderlecht, vertrekt per direct naar Atlanta United FC. De 29-jarige Leuvenaar speelde een sleutelrol binnen de staf van David Hubert. "Als een titelkandidaat uit de VS je komt halen, bewijst dat dat we goed werk leveren bij Anderlecht", kl

Vanderloock, die in 2022 overkwam van OH Leuven, begon bij RSCA Futures en groeide door naar het eerste elftal onder Robin Veldman. Later werd hij bevestigd in zijn rol onder Riemer en Fredberg, en bleef hij aan nadat Hubert het team overnam. Zijn laatste wedstrijd als analist was de 1-2 overwinning tegen Charleroi.

De overstap naar Atlanta United kwam via technisch directeur Chris Henderson, die eerder succes had met Lionel Messi bij Inter Miami. “Atlanta is een grote club met veel supporters, maar wacht sinds 2018 op een nieuwe prijs. De ambitie is om opnieuw te winnen, net zoals bij Anderlecht", vertelt Vanderloock in La Dernière Heure.

Anderlecht probeerde Vanderloock niet krampachtig te behouden. “Ze hebben me geen gek aanbod gedaan om te blijven. Dit was een unieke kans.” Voorlopig neemt de video-analist van de U18 zijn taken over. RSCA heeft drie analisten bij het eerste elftal, elk met hun eigen focus: stilstaande fases, tegenstanders en de eigen ploeg.

Vanderloock benadrukt dat Anderlecht, ondanks een kleinere staf dan Club Brugge, op topniveau werkt. “Club Brugge heeft meer fulltime personeel dan RSCA, maar ik durf te zeggen dat Anderlecht tot de top behoort."

"Een voorbeeld: op de bank staan drie of vier computers waarop de staf de wedstrijd kan volgen met andere beelden dan die van DAZN, gefilmd in groothoek. Alle tactische trainingen worden met een drone gefilmd, dat was een van mijn taken."