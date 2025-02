Na alle kritiek: belangrijke knoop over nieuw competitieformat is al doorgehakt en daar zullen velen blij mee zijn

Er wordt donderdag gestemd over het nieuwe competitieformat. Eén ding is al zeker: het is sowieso niet voor volgend seizoen.

Donderdag wordt een belangrijke dag voor het Belgisch voetbal. Dan wordt er gestemd over het nieuwe competitieformat. Mondeling zouden heel wat clubs al op dezelfde golflengte zitten. Het lijkt erop dat de kans groot is dat we meer richting een 'klassieke' competitie gaan. Eentje met 18 ploegen en geen play-offs. Dat is leuk voor onder meer topclubs die veel wedstrijden moeten spelen. Maar voor iedereen zal het meevallen zijn dat er minder wedstrijden gespeeld worden, 34 in dit format dus. Er ontstond al wel heel wat discussie, want het was de bedoeling om al vanaf volgend seizoen aan de slag te gaan hiermee. Dit zou dan betekenen dat er dit seizoen slechts één club barragematchen moet spelen om al dan niet te degraderen. Hier kwam heel veel kritiek op want echt eerlijk zou het niet zijn om dit plots, drie speeldagen voor het einde van het reguliere seizoen, te beslissen. Maar volgens Het Nieuwsblad is het zeker: na alle kritiek zou een competitie met 18 ploegen er pas vanaf het seizoen 2026/2027 kunnen komen. Donderdag moet er een tweederdemeerderheid worden behaald, zal dit lukken?