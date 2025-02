Voormalig staflid van paars-wit is duidelijk: "Bij Anderlecht werkt het beter dan bij Club Brugge"

Gauthier Vanderloock was hoofd-videoanalist bij Anderlecht, maar zal kiest nu voor een avontuur in de Verenigde Staten bij Atlanta United. Na zijn transfer gaf hij wat meer uitleg over de werking bij paars-wit, die volgens hem beter is dan die van Club Brugge.

Anderlecht verliest met Gauthier Vanderloock toch een belangrijke pion. Hij was er hoofd-videoanalist, maar trekt nu naar Atlanta United in de VS. Daar voegt hij zich bij de staf van Ronny Deila.

Na zijn vertrek gaf hij bij Het Nieuwsblad wat meer uitleg bij de werking van paars-wit. "Anderlecht heeft een team van drie analisten voor de A-kern. Één kijkt naar de set-pieces, een andere observeert de tegenstanders en de derde - dat was mijn rol – let op het team en de individuele opvolging van elke speler", begint hij.

Anderlecht heeft volgens hem nog grotere plannen. "Verdeeld over de jeugdteams werken nog eens vier videoanalisten. Op termijn wil paars-wit één analist voor elke leeftijdscategorie voorzien."

Als hij Club Brugge en Anderlecht vergelijkt, merkt hij dat het bij de Brusselaars toch beter loopt "Als je kijkt naar Club Brugge hebben zij meer voltijds personeel dan RSCA, maar ik durf toch te zeggen dat men bij Anderlecht beter werkt."

"Een voorbeeld: op de bank staan drie of vier pc’s waarop het personeel de wedstrijd kan volgen met andere beelden dan die van DAZN, gefilmd in groothoek. Ook worden alle tactische trainingen gefilmd met een drone, wat een van mijn taken was. Dat is niet zo moeilijk als je weet hoe je Playstation moet spelen. In tweeënhalf jaar hebben we bij Anderlecht enorme stappen gezet", besluit hij.