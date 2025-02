Timmy Simons scherp voor zijn Westerlo: "Als we zo spelen zal er weinig vreugde zijn"

Het loopt niet vlot voor Westerlo dit seizoen. Door verschillende mindere prestaties doorheen het seizoen moeten de Kemphanen nog volop aan de bak in de laatste drie wedstrijden van de reguliere competitie. Naast de vele blessures is ook de mentaliteit van de spelers een probleem vindt Timmy Simons.

De wedstrijd van Westerlo vorige week tegen Charleroi was allesbehalve goed, en dat weet ook trainer Timmy Simons. "De spelers beseffen goed genoeg dat als ze spelen zoals tegen Charleroi er weinig vreugde zal zijn. Hopelijk krijgen we zondag terug een ploeg te zien die vlamt", vertelt Simons aan GvA.

Intensiteit wat minder

Maar ondanks dat Westerlo nog lang niet zeker is van het behoud, blijft de Westerlo-trainer optimistisch: “In een seizoen van dertig wedstrijden zijn er altijd wel vier of vijf niet goed. Wedstrijden waarin je een stapje te laat komt, waarin de passing niet super is. Het oogt dan misschien dat de intensiteit wat minder is, maar dat wil niet zeggen dat de wil er niet is."

“Als je naar de balans van het hele seizoen kijkt, kan je niet ontevreden zijn over de prestaties. Misschien ligt daardoor het verwachtingspatroon ook wat hoger", aldus Simons.

Wat meeval nodig

Als alles misgaat, eindigt Westerlo het weekend op de 13de plaats, op vier punten van plaats 12. Maar als alles meezit voor Westerlo, gaan ze op een 9de plaats de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie in.

"Tot de laatste speeldag zullen we waakzaam moeten zijn. Het komt erop aan om mentaliteit en goesting te koppelen aan onze kwaliteit", besluit Simons.

Spelregels

Dat de competitiehervormingen Westerlo al hadden kunnen veiligstellen, hield Simons zich niet mee bezig. "Je kan niet zomaar de spelregels veranderen, hé. Ik denk ook niet dat de jongens daarmee bezig zijn geweest. Hoe dan ook: ook op deze manier gaan we ervoor zorgen dat we ons redden."