OFFICIEEL: Heel belangrijke verandering in de voetbalregels goedgekeurd, waar doelmannen niet zo blij mee zullen zijn

Het International Football Association Board, ook wel bekend als IFAB, is het orgaan dat de voetbalregels bepaalt en ontwikkelt. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de FIFA en de vier Britse pioniersverenigingen: de Engelse, Schotse, Welshe en Noord-Ierse bonden.

Deze week heeft de IFAB gestemd voor een nieuwe regelwijziging, of eerder een aanpassing van regel 12.2, met sancties voor een doelman die de bal vasthoudt om tijd te rekken.

Voorheen moest er een indirecte vrije trap worden toegekend als een doelman de bal langer dan zes seconden in zijn handen hield. Een regel die zeer zelden werd toegepast.

Vanaf nu mag een doelman de bal acht seconden vasthouden, maar de scheidsrechter zal een duidelijke visuele telling vanaf 5 seconden moeten uitvoeren en een hoekschop toekennen aan het andere team als de tijdslimiet niet wordt nageleefd. Het duidelijke doel is om deze regel nu daadwerkelijk toe te passen.

IFAB moedigt in haar verklaring aan dat alleen de aanvoerder rustig met de scheidsrechter mag praten voor eventueel protest. Daarnaast is aangekondigd dat scheidsrechters vanaf 1 juli 2025 het recht zullen hebben om een genomen beslissing aan het hele stadion uit te leggen. Deze nieuwe regels gaan van kracht vanaf 1 juli 2025.

The IFAB tackles goalkeeper time wasting ➡️ https://t.co/jEei0s1Cfo



Watch now on https://t.co/1mL2Gsdcsi: press conference following the 139th Annual General Meeting pic.twitter.com/z0d8BmlWtw