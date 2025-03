Voormalig Anderlecht-trainer bijzonder scherp voor excuses Bart Verhaeghe: "Een lachertje, die mannen waren een ander kaliber"

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft er PR-gewijs geen goed week opzitten. Na zijn confrontatie met Lawrence Visser na Club Brugge-Standard excuseerde Verhaeghe zich in de media voor zijn uitspraken. Alleen zag niet iedereen de oprechtheid ervan in: "Dat was een lachertje joh."

"Je was verschrikkelijk slecht vandaag. We betalen hier wel voor, dit kan zo niet verder." Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe liet zich helemaal gaan in de catacomben van het Jan Breydel.

De ontvanger van de verwensingen was scheidsrechter Lawrence Visser, die tijdens de wedstrijd van Club tegen Standard Christos Tzolis tweemaal geel en Standard een penalty voor hands gaf.

Verontschuldigingen?

Verhaeghe heeft zich achteraf verontschuldigd voor zijn uitspraken. "Ik moet me absoluut verontschuldigen jegens de scheidsrechter, Lawrence Visser, en zijn assistenten. Het is niet oké wat ik gedaan heb. Ik wil me er oprecht voor verontschuldigen", aldus Verhaeghe aan Sporza.

Alleen blijft het niet bij louter verontschuldigingen: "Ik betreur het vormelijke van mijn optreden. Dat was verkeerd en keur ik af. Maar ik hoop dat we nu de aandacht kunnen richten op de inhoud en niet op mezelf."

"Ik denk niet dat ik de enige ben in het Belgische voetbal die al langer aankaart dat de arbitrage zijn niveau moet verhogen. Vandaag is er een kloof tussen het niveau waarop we voetballen - dat bewijzen we in Europa - en de refs, want ik zie op dat toneel geen Belgen", voegt Verhaeghe nog toe.

Excuses met een onderliggende laag dus.

Een lachertje

Wanneer voormalig trainer van onder andere Anderlecht Johan Boskamp, gevraagd werd wat hij van het incident vond, antwoordde hij scherp: "Verhaeghe door het stof gehaald? In zijn “excuses” haalde hij nog een keertje extra uit naar alle scheidsrechters. Dat was een lachertje, joh. Een man met de macht en de uitstraling van een Bart Verhaeghe moet zoiets niet doen."

"Wie respect wil afdwingen, moet respect tonen. Ik heb vroeger samengewerkt met voorzitters als Constant Vanden Stock en Jean-Baptiste L’Ecluse. Dat waren voorzitters van een ander kaliber", voegt de gepensioneerde Hollander toe.