Peter Vandenbempt onder de indruk van Anderlecht-speler: "Hij is een absolute topspeler"

Anderlecht won afgelopen weekend de Clasico met 0-2 van Standard. Paars-wit was niet goed, maar won wel van een zwak Standard door een klasseflits van Thorgan Hazard. Een speler die Peter Vandenbempt heel graag bezig ziet.

Anderlecht neemt het nog op tegen Westerlo en Cercle Brugge in de reguliere competitie. Nadien begint paars-wit aan zijn Champions' Play-offs. Dit met Thorgan Hazard die nu toch weer helemaal in staat is om de wedstrijd uit te spelen.

Peter Vandenbempt ziet hem graag bezig. "Chapeau voor Thorgan Hazard, een lichtpunt in vele opzichten tegen Standard", zei hij volgens Sporza. "Ook voor zijn ontwapend eerlijke analyse achteraf."

"Hij heeft gelopen - bijna twaalf kilometer - en gewerkt als een gek, maar er was ook 24 keer balverlies en hij gaf slechte passes", gaat Vandenbempt verder. Na zijn zware blessure is de winger nu weer helemaal fit. Hij kan opnieuw iedere week de wedstrijd uitspelen.

"Door die zware blessure heeft hij het nog te weinig kunnen laten zien, maar het is een absolute topspeler. Hij is een echte Anderlecht-speler, in de stijl van het huis."

Vandenbempt haalde ook aan dat er nog wel iets mogelijk is voor Anderlecht dit seizoen. "Met een eventuele 6 op 6 is de kloof met de tweede plaats verwaarloosbaar. Het is de vraag of Anderlecht zijn niveau kan opkrikken en de strijd kan aangaan. Tegen de huidige top 3 pakte het wel maar 1 op 18", klinkt het.