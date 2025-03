Hij kreeg samen met Verschaeren en Doku zijn profcontract, "maar voor Brian Riemer was ik een nummer"

De carrière van Antoine Colassin bij Anderlecht leek gelanceerd. De jonge aanvaller tekende er in 2018 een profcontract en leek klaar om grootse dingen te presteren voor paars-wit. Maar na een uitleenbeurt in Nederland leek hij opeens overbodig bij Anderlecht.

Antoine Colassin was een van de 10 jeugdproducten die bij Anderlecht een profcontract mochten tekenen in 2018. Het was een soort mediastunt van kersverse eigenaar Marc Coucke, waar onder andere ook Yari Verschaeren en Jeremy Doku een profcontract kregen.

"We hadden een grote generatie en in feite hebben heel wat spelers het daarna ook gehaald", vertelt Colassin aan RTBF. En hij heeft gelijk, Ook Killian Sardella, Anouar Ait El Hadj en Lucas Lissens zijn vaste waarden bij hun respectievelijke clubs.

Alleen rondrennen

In januari 2020 scoorde Colassin op zijn debuut meteen tegen Club Brugge. Ook de wedstrijden daarna presteerde de jonge aanvaller. Daarna ging het opeens wat bergafwaarts voor hem. Mede dankzij een zware blessure aan de enkel en enkele uitleenbeurten duurde het even voor Colassin naar de paars-witte trainingsvelden terugkeerde.

"Toen Sporting mij terughaalde van mijn uitleenbeurt aan Heerenveen, waar ik het goed deed en klaar was om te blijven, moest ik twee weken alleen rondrennen, zonder enig contact met de groep", aldus Colassin.

"Jesper Fredberg en Brian Riemer hebben nooit met mij gesproken. Pas later, na een periode bij de U23, mocht ik een paar minuten in het eerste elftal. Maar ik zag dat Riemer geen rekening met mij had gehouden: ik was een nummer... "

Creatieve rol

Uiteindelijk vertrok Colassin vorige zomer van Anderlecht naar de andere paars-witte ploeg in de JPL, Beerschot. Ondanks het feit dat de ploeg uit Antwerpen al een hele tijd laatste in de stand staat, is Colassin een lichtpuntje.

Dit seizoen lijkt hij van coach Dirk Kuyt een meer creatieve rol te hebben gekregen. Het lijkt ook te lonen, de jonge Belg is inmiddels goed voor vier doelpunten en vijf assists in 20 wedstrijden.