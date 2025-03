Moeten de teams in de top 6 noodzakelijkerwijs roteren om het vol te houden? Union, Brugge en Genk verbazen, Gent, Antwerp en Anderlecht daarentegen ...

De twee teams bovenaan de ranglijst, Genk en Club Brugge, hebben dit seizoen ook de minste verschillende spelers gebruikt in de Pro League. Hoewel blessures natuurlijk meespelen is het een interessante vraag: moeten de "grote" teams per se roteren om het vol te houden of niet?

Aan de vooravond van de dertigste speeldag en de Champions' Play-offs leidt Racing Genk in de Pro League, voor Club Brugge en Union Saint-Gilloise. Terwijl de Limburgers geen Europees avontuur hadden, gold dat wel voor hun twee titelconcurrenten.

Opvallende statistiek?

Toch is er een opvallende statistiek wanneer we kijken naar de cijfers van het seizoen 2024-2025 van onze competitie. Genk en Brugge zijn ook de twee teams die dit seizoen het minst aantal verschillende spelers hebben gebruikt.

Trainer Nicky Hayen heeft slechts 24 verschillende spelers gebruikt in de competitie, tegenover 25 voor Thorsten Fink. Het meest opvallende in dit verhaal is dat blauw-zwart ook nog steeds actief is in een lang Europees traject én zich heeft geplaatst voor de bekerfinale.

Moeten de "grote teams" per se roteren?

Daarna vinden we Dender en Mechelen, die elk 27 verschillende spelers hebben opgesteld, wat twee minder is dan Union, ook betrokken bij de titelrace met een Europees avontuur als combinatie. Van de vijf teams die dit seizoen het minst aantal spelers hebben gebruikt, strijden er drie mee om de titel, terwijl er twee ook Europees actief waren.

Hoe belangrijk is roteren dan? Dat was in ieder geval de (noodgedwongen) aanpak van KAA Gent, dat dit seizoen met 36 spelers de meest verschillende spelers heeft ingezet, mede door blessures en winterse transfers. Antwerp doet - zonder Europees voetbal - even 'straf' en het zijn ook twee spelers meer dan Anderlecht (34).