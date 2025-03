Timmy Simons wil zondag geen rekening houden met de concurrentie: "Onze insteek blijft hetzelfde, dat is niets voor ons"

414

Westerlo heeft het behoud in eigen handen. Met één punt zondag tegen Beerschot kunnen ze zich definitief veiligstellen in de Jupiler Pro League. Timmy Simons blijft echter voorzichtig en weet dat het nog niet binnen is voor de Kemphanen.

De winst tegen Anderlecht veranderde de situatie helemaal voor Westerlo. Waar het behoud eerder onzeker was, is het nu duidelijk: met een gelijkspel tegen Beerschot zijn ze veilig. Maar Simons benadrukt dat ze niet op een gelijkspel gokken. "We moeten het nog wel altijd afmaken", vertelt de trainer in De Gazet van Antwerpen. "Beerschot is een ploeg die ondanks de moeilijke situatie met de nodige drive blijft voetballen. In eigen huis verloren ze in de laatste tien wedstrijden slechts één keer." “Onze insteek blijft echter onveranderd. We gaan vol voor de drie punten. Speculeren op een gelijkspel, dat is niets voor ons", benadrukt de coach. De Kemphanen blijft echter vooral gefocust op de eigen prestaties. De resultaten van andere ploegen zullen volgens Simons geen invloed hebben op hun spel. "Er zal wel iemand op de bank de tussenstanden volgen, maar wij doen ons eigen ding. Alles kan snel veranderen.”