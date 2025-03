Spanning, sensatie en veel scenario's op tafel voor slotspeeldag in Jupiler Pro League: wie trekt het laken naar zich toe en wie moet bibberen?

Het slot van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League zou wel eens heel erg interessant kunnen gaan worden. Nog vijf verschillende ploegen zijn aan het strijden om de Regelation Play-Offs te vermijden. En het kan dus zondagavond nog veel kanten uitgaan.

Om te beginnen: voor KV Kortrijk en Beerschot wordt het een heel moeilijk verhaal om dit seizoen degradatie nog te ontlopen. Zij zitten sowieso bij de laatste vier en moeten dit weekend eigenlijk ook al sowieso winnen om nog te mogen dromen van een verlengd avontuur in 1A.

Veel scenario's

Voor de andere ploegen is het in de eerste plaats zaak om de veertiende plaats - goed voor een plaats in een barragewedstrijd tegen een ploeg uit de Challenger Pro League - te vermijden. Om alle stress te vermijden is de top-12 een must.

Dan moeten er geen Relegation Play-Offs gespeeld worden. STVV zou ongeveer 75% kans maken op de playdowns volgens Opta, terwijl Westerlo niet meer dan een dikke procent kans heeft.

Spanning troef

Elke wedstrijd kan van waarde zijn dit weekend, zoveel is duidelijk. Westerlo staat er met 34 punten sowieso het beste voor. Als ze niet verliezen, dan zijn ze gered. Anders hebben ze ook nog kans als als Cercle Brugge niet wint OF Dender niet wint OF OH Leuven verliest.

OH Leuven van zijn kant heeft ook genoeg aan een punt. Als het zou verliezen, moet het hopen dat Cercle Brugge en Dender niet allebei winnen. Dender heeft dan weer een zege nodig om zeker te zijn, anders mogen Cercle en STVV niets rapen. En STVV heeft sowieso een overwinning nodig en moet dan nog hopen dat Cercle en Dender niet winnen.