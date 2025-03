'Antwerp neemt afscheid van Belgische speler: deur nu helemaal open voor aanwinst van concurrent'

Bij Royal Antwerp hebben ze een beslissing genomen richting volgend seizoen. De 24-jarige Olivier Deman zal op de linksbackpositie worden vervangen. Meer dan waarschijnlijk door een andere Belg.

Olivier Deman wordt dit seizoen - zonder aankoopoptie - gehuurd van Werder Bremen. En Marc Overmars & co hebben duidelijk geen plannen meer met hem naar volgend seizoen toe.

Deman zal vertrekken bij Antwerp

Er zal geen poging gedaan worden om hem definitief aan te trekken, dus zal Deman gewoon terugkeren naar Bremen. Dat laat alvast Gazet van Antwerpen weten.

Het zet meteen de deur nog meer open naar een mogelijke handtekening van Daam Foulon, die einde contract is bij KV Mechelen en daar ook niet zal verlengen naar volgend seizoen toe.

Foulon dan toch naar Antwerp?

Zoals we eerder al in primeur lieten weten is Antwerp ten zeerste geïnteresseerd in Foulon, al zijn er wel nog wat kapers op de kust. Toch lijkt het er nu steeds meer en meer naar uit te zien dat hij wel degelijk naar Antwerp zal verkassen.

Meer zelfs: er is al contact geweest tussen Antwerp en de linksachter, zo weet de krant. Benieuwd of er dan ook snel een deal zal komen waarbij iedereen gelukkig kan worden.