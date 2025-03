Toch met een dubbel gevoel: Brandon Mechele na meer dan vier jaar weer Rode Duivel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Net als Hans Vanaken krijgt Brandon Mechele een nieuwe kans bij de Rode Duivels. Al komt die misschien niet helemaal op het goede moment voor de verdediger van Club Brugge.

Zo'n 4,5 jaar geleden, op 11 november 2020, speelde Brandon Mechele voor het laatst een interland bij de Rode Duivels. Hij speelde toen 90 minuten tegen Zwitserland, in oktober van dat jaar speelde hij ook een volledige wedstrijd tegen Ivoorkust.

Een jaar eerder, in oktober 2019 maakte Mechele zijn debuut met een invalbeurt van één minuut tegen Kazachstan. Bij die drie caps is het zo'n vier jaar gebleven, tot nu. Nieuwbakken bondscoach Rudi Garcia geeft Mechele een nieuwe kans bij de Rode Duivels.

"Ik zat natuurlijk al in de voorselectie, maar het is enorm leuk om ook effectief in de definitieve selectie te zitten", zegt Mechele. "Ik ben heel blij en hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen tegen Oekraïne."

Bijzonder druk seizoen voor Mechele

Al komt de eerste selectie van Mechele in jaren misschien net op een ongelukkig moment. "Rust was zeker welgekomen geweest, het is al heel druk geweest dit seizoen. Maar voor je land kunnen spelen, hopelijk, ik kijk er wel naar uit."

Mechele speelde al 47 wedstrijden dit seizoen, met nog de Champions' Play-offs en de bekerfinale wordt het ook nog een pittig einde van het seizoen. In juni staan dan ook al de eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK in 2026 op het programma.