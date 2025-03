Scheidsrechtersbaas doet héél dringende oproep: "Ze moeten beseffen dat ze een voorbeeldfunctie hebben"

Bart Verhaeghe kreeg één speeldag effectieve schorsing, één met uitstel en een boete van 1.500 euro na zijn kritiek op scheidsrechter Lawrence Visser. Hij is niet de enige: de voorbije weken uitten verschillende coaches felle kritiek op de arbitrage.

Het bondsparket had de laatste weken de handen vol met uitlatingen van trainers zoals Dirk Kuyt, Chris Coleman, Besnik Hasi en Felice Mazzu. Hun uitspraken gingen verder dan normale kritiek en leidden tot sancties of waarschuwingen.

Bondsprocureur Ebe Verhaegen benadrukt dat er een dunne lijn is tussen vrije meningsuiting en strafbare uitlatingen. “In de play-offs van vorig seizoen gaven we soms enkel een waarschuwing, maar de laatste weken werden grenzen overschreden", zegt hij in HLN.

Het aantal disciplinaire oproepingen voor wangedrag tegenover scheidsrechters stijgt jaar na jaar. Twee seizoenen geleden waren dat er negentien, vorig seizoen al zevenentwintig. Dit seizoen staat de teller al op vijftien en het lijkt erop dat het opnieuw richting dat cijfer gaat. Verhaegen hoopt dat iedereen zich kalm houdt tijdens de play-offs, maar weet dat emoties hoog kunnen oplopen wanneer de prijzen verdeeld worden.

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot wil een betere verstandhouding tussen arbitrage en clubs. Hij zat maandag samen met vertegenwoordigers van alle Pro League-clubs om te pleiten voor een minimum aan respect. “We moeten geen Japanners worden, zoals Nathan Verboomen vertelde over zijn ervaringen daar, maar we kunnen wel beter met elkaar omgaan.”

Lardot erkent dat scheidsrechters fouten maken en dat cruciale beslissingen juist moeten zijn, zeker in de play-offs. “Maar spelers en trainers moeten beseffen dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Hun woorden en daden beïnvloeden het publiek. Zonder scheidsrechters is er geen voetbal. Het enige wat we vragen, is een minimum aan respect.”