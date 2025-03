Olivier Deschacht ziet héél groot verschil tussen Hasi en Riemer/Hubert:

Olivier Deschacht, ex-speler van Anderlecht, kent Besnik Hasi goed. In 2014 leidde de coach paars-wit naar de titel, en nu krijgt hij opnieuw de kans om Anderlecht naar succes te brengen.

Volgens Deschacht moet Hasi vooral de juiste mentaliteit in de ploeg krijgen. “Hij staat boven de groep. Riemer en Hubert stonden misschien te dicht bij de spelers, maar Besnik kent het huis en weet wat er nodig is”, klinkt het bij Sporza.

Toch is Deschacht realistisch. Een herhaling van het scenario van 2014, toen Hasi Anderlecht verrassend nog kampioen maakte in de play-offs, ziet hij niet gebeuren. “Dat zit er dit keer niet in. De start van de play-offs is loodzwaar en dat maakt het ontzettend moeilijk.”

Paars-wit opent de kampioenenronde met een verplaatsing naar Club Brugge, ontvangt daarna Genk en trekt vervolgens naar Union. “Dat is een bijzonder lastig drieluik", aldus Deschacht. “Ik heb er vertrouwen in dat het beter zal gaan met Hasi, maar als het verkeerd loopt, dreigt een rampenscenario.”

Deschacht verwacht dat Anderlecht vooral naar de bekerfinale toeleeft. “Ze moeten vertrouwen opbouwen en zorgen dat ze klaar zijn om die finale te winnen.” Volgens hem is dat de belangrijkste doelstelling.

Het zou de eerste trofee in zeven jaar zijn voor paars-wit. “Daar ligt de focus. Kampioen worden wordt moeilijk, maar die beker moet haalbaar zijn", besluit Deschacht.