🎥 'Zonder corona Rode Duivel', maar nu schittert Bilal El Khannouss (ex-RC Genk) wel voor ander land, ook qua stats

Bilal El Khannouss is Ć©Ć©n van die vele spelers die Rode Duivel hadden kunnen zijn maar voor een ander land kozen. El Khannouss is al een paar jaar international bij Marokko.

Dat betekent dat ook de voormalige smaakmaker van RC Genk tijdens deze interlandbreak in actie moest komen. Vrijdag speelde Marokko tegen Niger. Op papier een uitmatch, maar de WK-kwalificatiematch ging door in Oujda, een stad in het noordoosten van Marokko. Desondanks kwamen de Marokkanen 1-0 achter door een doelpunt van Oumarou.

Die had vlak na de pauze de score geopend, maar Saibari maakte nog voor het uur gelijk. Ook hij is een Belgische Marokkaan en is momenteel in loondienst bij PSV Eindhoven. Tijdens zijn jeugdopleiding werd hij grotendeels gevormd door RSC Anderlecht en RC Genk. Inmiddels heeft hij dus de oversteek gemaakt naar onze noorderburen.

El Khannouss zet een stap vooruit

Marokko leek lang te blijven steken op een gelijkspel, tot Bilal El Khannouss in extremis zijn land alsnog de overwinning bezorgde. Tijdens zijn periode bij Genk kreeg de middenvelder al veel lof voor zijn talent, maar hij kreeg ook wel kritiek vanwege een gebrek aan statistieken. Op dat vlak lijkt hij nu dus een stap vooruit te zetten.

Zijn ervaringen in de Premier League zullen daar wel bij helpen, want sinds vorig jaar is El Khannouss actief bij Leicester City. Bij zijn nationale ploeg evolueert hij alvast ook in de goede richting. Zijn 1-2 in de 91ste minuut, op aangeven van Mazraoui, is goud waard voor Marokko. Daardoor blijft het land immers aan de leiding in groep E in de Afrikaanse WK-kwalificatie.

El Khannouss hoopt nog vaker te scoren

"We kunnen niet elke match vier of vijf doelpunten maken, maar we hebben tot het einde gewerkt om te kunnen winnen. Ik ben heel gelukkig met mijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. Ik hoop dat er nog veel goals volgen", zei El Khannouss voor de microfoon van RTM. Onlangs zei Bob Browaeys van de Belgische voetbalbond nog dat de ex-Genkenaar zonder corona wellicht voor ons land had gekozen.