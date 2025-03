Analist weet wat Club Brugge moet doen om de titel te pakken

De strijd om de titel in de Jupiler Pro League zou nog wel eens heel erg interessant kunnen worden. Een van de belangrijke vragen lijkt te gaan worden hoe Club Brugge zich zal presenteren, want zij hebben natuurlijk al wat extra wedstrijden op de teller.

Club Brugge pakte in de reguliere competitie 59 op 90 en staat daardoor na halvering van de punten op 4,5 punten van leider KRC Genk. En dus zullen ze in de play-offs alweer een prima reeks moeten neerzetten.

Hoog niveau

En misschien wel het Club Brugge laten zien dat ze in de Champions League hebben laten zien, al is dat niet altijd zo makkelijk op het niveau van de Jupiler Pro League. De ploegen spelen er namelijk anders.

"Club was altijd de underdog in de Champions League. Tegen Cercle Brugge speelden ze wel in een soort Champions League-modus", aldus Peter Vandenbempt bij MidMid.

Op Champions League-niveau?

"Cercle zette wel de deur open, ik denk niet dat het zal gebeuren in de play-offs. In principe niet, dus het is toch een heel ander gegeven voor blauw-zwart. Iedereen kijkt nog steeds naar Club Brugge, ook al is Genk op dit moment de leider."

"Ze staan er veel beter voor dan vorig jaar, maar zoals vorig jaar zal ook maar één keer gebeuren. Toen zat alles mee. Club Brugge heeft de rijkste kern, maar Genk kan ook goed wisselen momenteel en bij Club Brugge is het voor de invallers soms moeilijker."