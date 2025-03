Anderlecht-icoon is formeel: "Antwerp wordt mijn laatste club, sowieso"

De jeugd moet steeds belangrijker gaan worden bij Royal Antwerp FC. Daartoe heeft stamnummer 1 niet zolang geleden een geweldige transfer gedaan door Jean Kindermans weg te halen. Het gewezen icoon van RSC Anderlecht heeft zich nu uitgelaten over zijn toekomst.

Momenteel is Jean Kindermans dus actief bij Royal Antwerp FC, terwijl zijn zoon Jonathan Kindermans momenteel sportief directeur is bij Lierse.

Samenwerken?

En dus is de vraag: zullen ze ooit nog eens samenwerken? Het lijkt er dan op dat zoonlief naar Antwerp zal moeten komen, want Jean Kindermans is duidelijk over zijn toekomst.

"In de voetbalwereld kan je niets uitsluiten, maar ik zie vandaag niet in hoe. Antwerp wordt sowieso mijn laatste club. Ik heb hier een contract tot 2029", klinkt het wel heel erg duidelijk bij Gazet van Antwerpen.

Antwerp laatste club

"Dan ben ik 65 jaar, en als onze ex-burgemeester niet te veel wijzigt aan het pensioenstelsel… Ook na mijn pensioen wil ik mij – puur uit liefde – ten dienste blijven stellen van het jeugdvoetbal, puur uit liefde. Dan kan dat hier zijn, of elders."

De komende jaren zal moeten blijken of vader en zoon nog eens zullen samenwerken, maar de kans lijkt dus eerder klein als we de woorden in de krant mogen geloven.