'Kapers op de kust voor Anderlecht: Club Brugge en Antwerp azen op dezelfde verdediger als paars-wit'

De komst van defensieve versterking is prioriteit voor RSC Anderlecht. Olivier Renard had deze winter al een oogje laten vallen op Nobel Mendy. Maar voor Real Betis was de soldenperiode nog niét begonnen. En nu zijn er kapers op de kust.

Door de toenmalige blessure van Jan Vertonghen en het vertrek van Zanka was defensieve versterking broodnodig voor RSC Anderlecht. Olivier Renard was snel begonnen met zijn zoektocht. Anderlecht nog steeds geïnteresseerd Anderlecht hield het dossier rond Nobel Mendy al eventjes in de gaten. De 20-jarige Senegalees verruilde afgelopen zomer Paris FC voor Real Betis, maar veel speelminuten heeft hij in Spanje nog niet verzameld. De Belgische recordkampioen wilde Mendy deze winter al huren tot het einde van het seizoen, inclusief verplichte aankoopoptie als er aan enkele voorwaarden voldaan wordt. De transfersom zou in dat geval tussen drie en vier miljoen euro liggen. Club Brugge en Antwerp op de loer Real Betis ging daar echter niet op in, al is het dossier van Mendy nog steeds alive and kicking. Toch is het lang geen zekerheid meer dat hij naar het Lotto Park zal komen, want er zijn kapers op de kust. Relevo laat weten dat er verschillende ploegen uit verschillende landen wel wat in hem zien. Daarbij ook Antwerp en Club Brugge. Op die manier zou het opbod ook in België wel eens kunnen gaan beginnen.