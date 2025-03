Niet in actie in laatste deel play-offs maar wel elders: Club Brugge krijgt veel lof voor omgang met toptalent

Club Brugge zal in het laatste deel van de play-offs geen beroep kunnen doen op één van zijn talenten. Shandre Campbell speelt in die periode interlands voor de U20 van Zuid-Afrika.

De 19-jarige Campbell zou zich wel eens kunnen ontwikkelen tot één van die spelers waar Club goede zaken mee doet. Blauw-zwart betaalde afgelopen zomer nog geen miljoen euro voor hem en inmiddels is hij bezig om zich volledig te ontbolsteren bij Club NXT. Daar is de jonge speler een vaste waarde. Campbell doet het zo goed dat hij ook al meerdere keren de selectie van de A-ploeg haalde.

In theorie zou hij dus ook door Hayen ingezet kunnen worden in de play-offs. Al zal dat er zeker op het einde van de play-offs er niet van komen. Club geeft Campbell de toestemming om wedstrijden te spelen met de U20 van zijn land. "Er is sprake van een heel goede betrokkenheid van de ploeg van Shandre Campbell", geeft Raymond Mdaka Club een compliment op het YouTube-kanaal Football Stage.

Campbell heeft zich kunnen aanpassen bij Club

"Dat was zelfs al zo toen we de ploeg nog aan het opbouwen waren tijdens het eerste trainingskamp", gaat de coach van de Zuid-Afrikaanse U20 verder. "Omdat we toen slechts een vriendschappelijke wedstrijd speelden, waren we akkoord om hem bij zijn ploeg zich langzaam te laten aanpassen. We zouden dan wel een beroep op hem kunnen doen als we naar de COSAFA U20 Challenge Cup gingen."

Aan die overeenkomst heeft Club zich gehouden. "We konden hem inderdaad inzetten in het COSAFA-toernooi", blikt Mdaka tevreden terug. Zuid-Afrika zou dat toernooi overigens winnen. "Zelfs nu is de teammanager in overleg met Club Brugge. Zoals de overeenkomst nu is, zullen we beroep op hem kunnen doen op het AFCON U20-toernooi."

Club-talent naar kwalificatietoernooi voor WKU20

Campbell mag dus meedoen aan dat kwalificatietoernooi, dat doorgaat van 26 april tot en met 18 mei, voor het WK U20.