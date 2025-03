Voorzitter KAA Gent komt naar buiten met update over zoektocht naar nieuwe T1: "Ik ben fan van Milicevic, maar..."

Het is ondertussen meer dan twee maanden geleden sinds KAA Gent afscheid nam van T1 Wouter Vrancken. Danijel Milicevic doet het voorlopig meer dan behoorlijk als trainer ad interim, maar heeft nog steeds geen job als vaste T1 aangeboden gekregen. Al blijkt daar verandering in te komen.

Tien wedstrijden, waarvan vier gewonnen, viermaal gelijk en twee keer verloren. Geen al te slechte balans voor Danijel Milicevic. na een dikke twee maanden als hoofdtrainer.

De Bosniër doet het lang niet slecht als trainer ad interim bij KAA Gent. Zonder de slipper tegen Kortrijk was hij ongeslagen de Champions Play-Offs ingegaan.

Goeie band

Twee maanden is wel een flinke poos voor een interim-coach om aan het roer te blijven, zeker met de play-offs die eraan komen. Gelukkig lijkt er verandering te komen in die onzekerheid.

Volgens Gent-voorzitter Sam Baro zijn de komende wedstrijden cruciaal in hun beslissing omtrent wie de nieuwe trainer van de Gantoise wordt.

"We beslissen ergens tussen nu en de komende tien wedstrijden, of erna", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Mili en ik hebben een heel goeie band. We weten allebei waar we aan toe zijn."

Geduld

"Ik ben fan van Mili. zijn ervaring als speler van Gent en als assistent van Wouter Vrancken en Hein Vanhaezebrouck maken hem een goeie T1", gaat hij verder.

"Maar dat wil niet zeggen dat er geen externe kandidaten zijn. We weten welk profiel we willen en Danijel zit mee in die selectie. Geduld", aldus Baro.