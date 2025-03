Gemiste kans? 'Deze Belgische topper moest Jesper Fredberg niet hebben bij Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij RSC Anderlecht is Olivier Renard momenteel sportieve baas. Hij volgde enkele maanden geleden Jesper Fredberg op.

Union SG draait momenteel weer op volle toeren. Het wordt afwachten of ze nog een gooi kunnen doen naar de landstitel in de Jupiler Pro League.

Een van de sterkhouders in het Brusselse verhaal is Charles Vanhoutte. Hij werd in de zomer van 2023 weggehaald bij Cercle Brugge voor de ronde som van 1 miljoen euro.

In de podcast Radio Radzinski is te horen dat hij ook werd aangeboden aan de buren van RSC Anderlecht. Jesper Fredberg zou echter neen gezegd hebben.

Paarswit haalde toen Mats Rits en Thomas Delaney binnen en over hen viel op dat moment zeker niet te klagen.

Ondertussen blijft Vanhoutte het heel erg goed doen bij Union SG. Zijn marktwaarde is zelfs gestegen tot vijf miljoen euro. Een gemiste kans van Fredberg en Anderlecht?