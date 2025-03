De Cuyper over zijn aankomende transfer: "Heel graag zelfs"

Maxim De Cuyper is uitgegroeid tot een vaste waarde bij Club Brugge, maar de verdediger denkt stilaan aan een stap hogerop. "Ja, ik zou die zelfs heel graag zetten. Vroeger zou dat nooit in me opgekomen zijn", zegt hij in HUMO.

Ik wilde bij Club Brugge doorbreken en er mijn hele carrière blijven. Maar nu ben ik op een punt gekomen dat ik een transfer wel zie zitten", zegt hij openhartig.

Wat drijft De Cuyper om deze keuze nu te maken? "Het avontuur. Ik heb er nood aan om uit mijn comfortzone te treden. Ik woon op vijf minuten van het oefencomplex, ik ken iedereen bij Club en iedereen kent mij. Draait het op niks uit, dan is het zo. Maar ik wil later niet het gevoel hebben dat ik het had moeten proberen."

Ondanks de onzekerheden die een transfer met zich meebrengt, kijkt De Cuyper er met vertrouwen naar. "Ik ben niet bang om wat er verkeerd kan gaan - moeilijke ploegmaats, een trainer die plots wordt ontslagen. Je moet er altijd van uitgaan dat je je kans krijgt als je goed bent."

Zijn naam circuleert inmiddels bij enkele van de grootste clubs in Europa. De clubs die in de rij staan, zijn niet van de minste: PSG, AC Milan, Juventus, Chelsea. De Cuyper blijft nuchter: "Er wordt veel gebabbeld, hè. Er is nog niks beslist. Voor hetzelfde geld blijf ik volgend jaar hier spelen. Na het seizoen is er nog genoeg tijd."

Of er al onderhandelingen lopen, laat hij in het midden. "Geen idee. Misschien wordt er volgende week iets beslist. Of volgend jaar. Ik weet het echt niet." Daarmee blijft zijn toekomst voorlopig een open vraag, al lijkt het erop dat De Cuyper steeds meer naar een stap naar het buitenland neigt.