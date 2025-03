Kalender is duidelijk: Rode Duivels gaan iets speciaals doen de komende maanden

De Rode Duivels speelden tegen Oekraïne voor de gelegenheid een keertje in Genk. Normaal gezien is het Koning Boudewijnstadion de uitvalsbasis nummer één voor de Belgen, maar dat is nu toch enigszins anders.

En als het van de Rode Duivels en de sterke mannen afhangt? Dan zou de Ronde van België nog wat langer mogen duren en over nog meer stadions lopen.

Manu Leroy heeft duidelijk doel

In juni gaan we volgens Het Belang van Limburg wél spelen in het Koning Boudewijnstadion. Maar wat er de rest van 2025 zal gebeuren? Dat is nog niet duidelijk.

Manu Leroy, directeur marketing en communicatie bij de Belgische voetbalbond, heeft een duidelijk plan klaar. "Het liefst spelen we elk van die thuiswedstrijden in een verschillend stadion."

Gesprekken lopende

"Momenteel lopen de gesprekken met die clubs en we hopen die binnenkort te kunnen afronden. Je merkt dat we door elders te spelen een ander publiek kunnen aantrekken.” De Belgische voetbalbond wil volle huizen en daarvoor is het Koning Boudewijnstadion tegen 'kleinere' teams niet altijd het meest geschikt.

Maar stadions als dat van Genk? Dat kan wél een vol huis opleveren. Er zouden gesprekken lopen met Standard, KAA Gent en Anderlecht.