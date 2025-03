Meerdere jackpots op komst voor Club Brugge? De Cuyper én Seys laten zich uit over toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxim De Cuyper is vermoedelijk bezig aan zijn laatste maanden bij Club Brugge. Een pak Europese topclubs volgen de flankverdediger van blauw-zwart al langer. Steeds meer ziet het er naar uit dat er vele miljoenen zullen mogen/moeten bijgeschreven worden. En wat met Joaquin Seys?

Maxim De Cuyper wordt gevolgd door een pak Europese topclubs. Galatasaray SK en Fenerbahçe SK deden vorige zomer al een poging om de Rode Duivel naar Turkije te halen, maar beide clubs kwamen van een kale reis terug.

De Cuyper klaar voor transfer

Chelsea FC en Arsenal FC sturen wekelijks scouts naar Brugge, maar ook PSG heeft ondertussen interesse getoond. En daar blijft het niet bij, want wekelijks komen er wel geïnteresseerde clubs bij. Ook Leipzig en AC Milan werden al genoemd.

Ook Saint-Etienne, Southampton en anderen werden al genoemd. Rest de vraag: wat wil De Cuyper zelf? "De stap hogerop? Ik zou die heel graag zetten. Vroeger zou dat nooit in me opgekomen zijn. Ik wilde bij Club Brugge doorbreken en er mijn hele carrière blijven."

En wat met Seys?

"Maar nu ben ik op een punt gekomen dat ik een transfer wel zie zitten", aldus De Cuyper in HUMO. Club Brugge zou tot 25 miljoen euro voor hem willen vangen. Rest de vraag: wat daarna? Met Joaquin Seys hebben ze alvast een jonkie in de eigen rangen die dit seizoen vanuit Club NXT helemaal doorbrak in de A-kern.

Ook hij ligt nog tot 2028 onder contract en dus zou hij volgend seizoen mogelijk nog belangrijker kunnen gaan worden. Of wil hij ook weg? "Daar heb ik nog niet veel over nagedacht. Ik ben hier tevreden en ik wil hier volgend jaar nog een heel seizoen spelen. Daarna zien we wel wat er komt."