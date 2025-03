Werkt Anderlecht wel mee aan de droom van Romelu Lukaku? Voorlopig nog geen witte rook

De Rode Duivels zijn bezig aan een tournee door België en kregen in Genk alvast een warm onthaal. De remontada tegen Oekraïne zorgde voor een uitgelaten sfeer in de Cegeka Arena, wat het succes van de campagne 'L'Union Fait la Force' onderstreepte.

Maar ondanks de plannen om in meerdere stadions te spelen, blijft het onzeker of Anderlecht er daar één van zal zijn. Voor de interland tegen Wales in juni wijken de Duivels opnieuw uit naar het Koning Boudewijnstadion. De clubs zullen op dat moment immers hun grasmat in orde brengen voor het nieuwe seizoen.

Later op het jaar zullen de Rode Duivels wel te zien zijn in Luik en Gent. Standard en AA Gent hebben nagenoeg een akkoord om de nationale ploeg te ontvangen. Ook Anderlecht wordt genoemd als potentiële locatie, maar daar lopen de gesprekken nog.

Voor Romelu Lukaku zou een wedstrijd in het Lotto Park een droom zijn. De spits van AS Roma heeft altijd een sterke band met Anderlecht behouden en zou graag opnieuw in het stadion spelen waar zijn carrière begon. Maar voorlopig blijft die droom nog onzeker.

De onderhandelingen tussen de Belgische voetbalbond en Anderlecht gaan vooral over de financiële voorwaarden. In Genk lieten ze ondertussen al verstaan dat de Rode Duivels daar altijd welkom zijn voor een tweede passage.

Zo blijft de 'Ronde van België' in beweging, maar is het nog lang niet zeker dat de nationale ploeg ook daadwerkelijk in Anderlecht zal neerstrijken. De komende weken moeten duidelijk maken of een akkoord haalbaar is of niet.