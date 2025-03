📷 Dit is héél leuk om te zien! Hoe zou de rangschikking van de Jupiler Pro League eruit zien als... we alle punten sinds 1960 bij elkaar tellen? Dit is het antwoord!

De Belgische topclubs maken zich op voor de titelstrijd in de Champions Play-Off. Maar wat als we een rangschikking zouden maken die meer dan een halve eeuw terug gaat in de tijd?

Transfermarkt vroeg het zich ook af. Het statistiekenbureau dook in de archieven en kwam terug met een rangschikking die een héél duidelijk beeld heeft op de geschiedenis van het Belgische voetbal.

De ranglijst bevat - net als onze Jupiler Pro League overigens - zestien ploegen. Voor het puntentotaal werd teruggegaan tot voetbaljaargang 1960 - 1961.

RSC Anderlecht voert de rangschikking héél comfortabel aan met een totaal van 4.486 punten. Club Brugge volgt als historische uitdager op 180 punten. Met Standard is het podium vervolledigd.

Opvallend: de klassieke G5 - Anderlecht, Club Brugge, Standard, KAA Gent en KRC Genk - bezetten ook de eerste vijf plaatsen. Al is het voetballandschap anno 2025 hertekend.

Klassieke G5

Antwerp FC staat dan weer op een zesde plaats, terwijl er van Union SG zelfs geen sprake is. Letterlijk tot slot: KV Kortrijk is de rode lantaarn met 1.359 punten.

Verder vinden we eveneens Lierse SK, KSC Lokeren en KSK Beveren terug. De drie clubs zijn inmiddels in de eeuwige jachtvelden en maakten een doorstart onder een nieuwe naam of na een fusie.

Promoveren of degraderen?

Met RFC Liège en RWDM vinden we dan weer twee clubs terug in de rangschikking die momenteel niet op het hoogste niveau actief zijn. Al kan ook in deze virtuele competitie de komende jaren een promotie of degradatie plaatsvinden.