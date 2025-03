Na de zege tegen Oekraïne: "Tedesco zal zich in zijn zetel afgevraagd hebben wie die Rode Duivel was"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels hebben afgelopen weekend gescoord bij de supporters. Met enkele uitblinkers die onder Domenico Tedesco er nooit gestaan zouden hebben.

Maxim De Cuyper en Romelu Lukaku namen de doelpunten voor hun rekening in de 3-0-overwinning van de Rode Duivels tegen Oekraïne. Zo is het behoud in de A-divisie van de Nations League toch een feit.

Maar nog belangrijker dan de doelpunten was ongetwijfeld de rol die Hans Vanaken de hele wedstrijd speelde. Uiteindelijk gaf hij ook de assist op de tweede goal van Big Rom.

In La Dernière stelden ze zich voor dat Domenico Tedesco zich in zijn zetel, kijkend naar de wedstrijd, zal afgevraagd hebben wie die Vanaken toch wel was.

De kapitein van Club Brugge werd ondanks zijn fantastische prestaties bij blauwzwart volledig genegeerd door de voormalige bondscoach van België.

Voor de Waalse krant is dat onbegrijpelijk en kan Vanaken ondanks de 30 lentes achter zijn naam nog een heel grote bijdrage leveren aan dit nationale team. De Rode Duivels zijn opnieuw gelanceerd, maar moeten het wel weten vol te houden.