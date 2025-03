Werpt politiek roet in het eten? Burgemeester wil de Rode Duivels niet in zijn stad zien spelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het leek vast te staan dat de Rode Duivels dit najaar een WK-kwalificatiewedstrijd zouden spelen op Sclessin, maar de burgemeester van Luik, Willy Demeyer, verzet zich tegen dat plan. Hij verwijst naar budgettaire en veiligheidsredenen als argumenten om de nationale ploeg niet te ontvangen.

De Belgische voetbalbond wil de nationale ploeg in verschillende stadions laten spelen, na een succesvolle start van die strategie in Genk. Er wordt al gesproken met AA Gent en Anderlecht om wedstrijden te organiseren. Genk liet bovendien weten dat de Duivels daar opnieuw welkom zijn.

De Waalse minister van Sport, Jacqueline Galant, wil dat de burgemeester zijn standpunt herziet. Volgens haar zou een interland in Luik een grote meerwaarde betekenen voor Wallonië en veel Luikenaars enthousiast maken. De laatste keer dat de Rode Duivels op Sclessin speelden, was in 2017, toen ze Gibraltar met 9-0 versloegen.

Volgens Le Soir zou het gaan om de laatste WK-kwalificatiewedstrijd, op 18 november tegen Liechtenstein, die op Sclessin gepland stond. Het is nog onduidelijk of de burgemeester alsnog akkoord zal gaan.

Naast de wedstrijd in juni tegen Wales in het Koning Boudewijnstadion wil de voetbalbond ook de matchen tegen Kazachstan (7 september), Noord-Macedonië (10 oktober) en Liechtenstein (18 november) buiten Brussel laten doorgaan. Stad Brussel wil snel duidelijkheid over de toekomstplannen van de bond.

Het blijft dus onzeker waar de Rode Duivels hun thuismatchen zullen spelen in de komende maanden. De voetbalbond moet een oplossing vinden die zowel sportief als logistiek haalbaar is.