Besnik Hasi snoept meteen belangrijke pion weg bij KV Mechelen met verleden bij Antwerp

Besnik Hasi werd onlangs ontslagen bij KV Mechelen, maar zat daarna zoals geweten niet lang zonder job. Besnik Hasi wil in de Champions' Play-offs meteen mooie dingen laten zien met RSC Anderlecht en daarna gaan bouwen aan de verdere toekomst van paars-wit.

Jordi Jansen naar Anderlecht

Dat gaat hij ook onder meer doen met Jordi Jansen. Die volgt Besnik Hasi van KV Mechelen naar Anderlecht, laat Het Laatste Nieuws alvast weten.

In het verleden was Jansen ook jeugdtrainer bij The Great Old. In 2023 was hij als assistent en trainer van de U17 ook actief bij Capellen, tot KV Mechelen hem daar wegplukte na twee jaar bij Antwerp.

Videoanalist

KV Mechelen moest toen op zoek naar een nieuwe videoanalist, nadat Domenico Tedesco Maxim Wouters aan de staff van de Rode Duivels toevoegde.

Nu gaat hij na twee jaar bij Mechelen dus - op voorspraak van Besnik Hasi - aan de slag bij RSC Anderlecht. Voor Malinwa is het een ferme domper, want zij verliezen zo opnieuw een belangrijke pion in het radarwerk rond het team.