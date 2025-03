Felice Mazzu kristalhelder over Lamkel Zé: "Het is zijn leven, dus ik heb niets te zeggen"

Zit het Limburgs verhaal van Didier Lamkel Zé bij STVV er na nog geen zes maanden alweer op? Op sociale media hintte de Kameroense aanvaller vorige week al op een vertrek, terwijl zijn team zonder hem op stage vertrok.

De Kameroener zat in 9 wedstrijden aan vier doelpunten, en dat in een meer centrale rol, iets waar hij niet echt aan gewend is. Toch lijkt het avontuur alweer bijna voorbij voor hem.

Ophef

De situatie rond Didier Lamkel Zé bij Sint-Truiden zorgt voor heel wat ophef. De Kameroense aanvaller zou het niet eens zijn met trainer Felice Mazzù nadat hij uitgesloten was van de stage in Nederland.

De coach zou spelers hebben verkozen die voor 100% fit waren, waardoor Lamkel Zé aan de zijlijn werd gezet. Lamkel Zé is het daar niet mee eens.

Niets te zeggen?

Gevraagd naar deze delicate kwestie met de promotiematchen in het vooruitzicht, heeft de coach van Sint-Truiden ervoor gekozen niet dieper in te gaan op de persoonlijke zaak van zijn speler. "Dat is zijn leven, dus ik heb daar niets over te zeggen."

"We hadden een geslaagde trainingsstage in Nederland, waar we hard werkten en waar de groep nog hechter werd. We concentreren ons volledig op het sportieve aspect", klonk het bij monde van de coach in Het Laatste Nieuws.