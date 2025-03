Ploeggenoot van Kevin De Bruyne aangeklaagd door mascotte wegens 'fysiek geweld'

Erling Haaland van Manchester City is betrokken bij een bijzonder incident met een van de mascottes van de club. De vrouw, die werkt als 'Moonbeam', heeft een klacht ingediend bij zowel de politie als de club nadat Haaland haar een whiplash en een hersenschudding zou hebben verkocht.

De mascotte van City was bezig met poseren voor een foto voor de wedstrijd tegen Southampton toen ze twee tikken tegen haar achterhoofd voelde. Eerst dacht ze dat het een bal was, maar later ontdekte ze dat het Haaland was.

Ondanks de pijn koos de vrouw ervoor om haar dienst af te maken, maar later moest ze overgeven en kreeg ze pijn in haar hoofd en nek. De volgende dag liet ze zich onderzoeken in het ziekenhuis, maar een CT-scan toonde geen verwondingen. Ondanks dit bleef ze zich slecht voelen en besloot ze een klacht in te dienen bij de politie.

Zowel de politie als Manchester City onderzochten de zaak, maar vonden geen bewijs dat Haaland de verwondingen had veroorzaakt. De politie concludeerde dat Haaland niet verantwoordelijk was, en de club zei dat Haaland de mascottes altijd lichtjes aanraakt als teken van herkenning.

Toch denkt de vrouw dat de club het incident wil verbergen om Haaland te beschermen. “Ik vroeg of iemand met Haaland had gesproken, maar ze wilden hem niet uit zijn concentratie halen", zei ze in The Sun. “Ik weet zeker dat Haaland zijn excuses zou hebben aangeboden, maar ze willen dit gewoon niet bespreken.”